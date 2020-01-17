Люксембург первым в ЕС запретит спорный гербицид глифосат

Великое герцогство Люксембург должно стать первой страной в ЕС, которая полностью запретила использование спорного гербицида глифосата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

До конца года вступит в силу обязательство Люксембурга запретить продукцию на основе глифосата. Запрет делает Люксембург первой страной, которая прибегла к таким решительным мерам, поскольку запрет идет дальше ограничения, установленного ЕС на два года (до 15 декабря 2022-го).

Министр сельского хозяйства Люксембурга Ромен Шнайдер отметил это как "большой шаг вперед" в деле защиты биоразнообразия и окружающей среды. Министерство сельского хозяйства должно будет принять во внимание потребности фермеров, а также потребности брендов, продающих продукт, при введении этой меры, и с этой целью разработало три ключевые даты для этой меры.

С 1 февраля 2020 года все продукты, содержащие глифосат, будут отозваны с рынка. Затем, 30 июня, розничным торговцам будет запрещено закупать и продавать глифосатосодержащие продукты. Наконец, 31 декабря станет последним днем, когда вещество будет разрешено к использованию.

Фермеры, которые уже готовы отказаться от глифосата, будут субсидироваться государством в размере 30 евро за гектар для пахотных земель, 50 евро за гектар для виноградников и 100 евро за гектар для земель, предназначенных для выращивания фруктов.

Подробнее о ситуации с глифосатом читайте в статье: "Гербицид, вызывающий рак: Европа спорит, Украина молчит".