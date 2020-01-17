Люксембург першим в ЄС заборонить суперечливий гербіцид гліфосат

Велике герцогство Люксембург має стати першою країною в ЄС, яка повністю заборонила використання суперечливого гербіциду гліфосату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

До кінця року набуде чинності зобов'язання Люксембургу заборонити продукцію на основі гліфосату. Заборона робить Люксембург першою країною, яка вдалася до такого рішучого заходу, оскільки заборона йде далі за обмеження, встановлене ЄС на два роки (до 15 грудня 2022 року).

Міністр сільського господарства Люксембургу Ромен Шнайдер відзначив це як "великий крок вперед" у справі захисту біорізноманіття та навколишнього середовища. Міністерство сільського господарства повинно буде взяти до уваги потреби фермерів, а також потреби брендів, що продають продукт, при введенні цього заходу, і з цією метою розробило три ключові дати для цього заходу.

З 1 лютого 2020 року всі продукти, що містять гліфосат, будуть відкликані з ринку. Потім, 30 червня, роздрібним торговцям буде заборонено закуповувати і продавати гліфосатовмісні продукти. Нарешті, 31 грудня стане останнім днем, коли речовина буде дозволена до використання.

Фермери, вже готові відмовитися від гліфосату, будуть субсидуватися державою в розмірі 30 євро за гектар для орних земель, 50 євро за гектар для виноградників і 100 євро за гектар для земель, призначених для вирощування фруктів.

Докладніше про ситуацію з гліфосатом читайте у статті: "Гербіцид, що викликає рак: Європа сперечається, Україна мовчить".