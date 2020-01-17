Рада обратилась к президенту и парламенту Италии по делу Маркива

Верховная рада просит президента и парламент Италии обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу парламента, соответствующее постановление ВР приняла в пятницу, 17 января.

В постановлении говорится, что Верховная рада с разочарованием восприняла решение суда города Павия, которым украинского нацгвардейца Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы по обвинению в причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Рада считает, что дело Маркива продемонстрировало очевидные нарушения принципов верховенства права, и обращает внимание на то, что процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере.

Парламентарии подчеркивают, что доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун, а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, присутствовавших там во время трагедии, не расследовалась.

Депутаты отмечают, что в ходе судебного разбирательства не было предоставлено четких однозначных доказательств вины украинских военных вообще и Виталия Маркива в частности.

"Верховная Рада Украины считает решение суда города Павия от 12.07.2019 в отношении гражданина Украины Виталия Маркива наносящим ущерб суверенным правам государства Украина", - говорится в постановлении.

Депутаты просят президента и парламент Италии в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Виталия Маркива.

Ожидается, что рассмотрение апелляционной жалобы по делу Маркива состоится в мае-июне.