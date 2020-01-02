Нападавшие освободили территорию посольства США в Ираке
Нападавшие, которые штурмовали посольство США в Багдаде, после двухдневных столкновений с американскими силовыми структурами покинули территорию дипмиссии в среду.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.
Митангари освободили территорию после призывов иракского правительства и руководства шиитской военизированной группировки. Таким образом решился двухдневный кризис, во время которого была прорвана охрана одной из самых защищенных и укрепленных дипломатических миссий США.
В результате нападения на посольство в Багдаде Пентагон решил направить сотни дополнительных военных на Ближний Восток, а американский госсекретарь Майк Помпео отложил поездку в Украину и другие страны Европы и Центральной Азии.
Во время штурма сотни сторонников поддерживаемых Ираном шиитских повстанцев ворвались на территорию посольства, уничтожив приемную, разбив окна и нарисовав граффити на стенах. Они протестовали против авиаударов США, в результате которых погибли 25 поддерживаемых Ираном бойцов.
Никаких пострадавших в итоге не было, американский персонал не был эвакуирован из посольства.
Как сообщалось, в США обвиняют Иран в организации нападения на дипмиссию в Багдаде. Официальный Тегеран отрицает свою роль в штурме посольства США.