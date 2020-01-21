Климпуш-Цинцадзе: Восточное партнерство не должно быть буфером

Украине в рамках ближайшего заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится 28 января, стоит поднять вопрос переформатирования Восточного партнерства.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом в ходе дискуссии "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год" заявила председатель евроинтеграционного комитета Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Стоит поднять этот вопрос, чтобы отметить наши амбиции. Зона Восточного партнерства не должна быть буфером", - сказала она.

"Наши отношения с ЕС в рамках Восточного партнерства должны быть пересмотрены, вынеся отношения с Украиной, Грузией и Молдовой в приоритеты", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, в прошлом году литовские депутаты из состава политической группы Европейской народной партии (ЕНП) предлагают запустить так называемый "процесс трио" для ускорения евроинтеграции Украины, Молдовы и Грузии.

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