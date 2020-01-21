Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Сенат США розпочинає судовий розгляд справи про імпічмент Трампа

ЗМІ: В Давосі зірвали операцію російських агентів-"сантехніків"

Генсек НАТО розповів про дрон, здатний бачити на 200 км вглиб РФ і контролювати Крим

Вишеградська четвірка не має єдності щодо України - голова МЗС Чехії






Климпуш-Цинцадзе: Східне партнерство не має бути буфером

Вівторок, 21 січня 2020, 15:31

Україні в рамках найближчого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 28 січня, варто підняти питання переформатування Східного партнерства.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це в ході дискусії "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік" заявила голова євроінтеграційного комітету Верховної Ради Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Варто підняти це питання, щоб зазначити наші амбіції. Зона Східного партнерства не має бути буфером", - сказала вона.

Читайте також
Шість завдань для Східного партнерства: що вже зараз варто робити Україні

"Наші відносини з ЄС в рамках Східного партнерства мають бути переглянуті, винісши відносини з Україною, Грузією та Молдовою у пріоритети",- додала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, торік литовські депутати зі складу політичної групи Європейської народної партії (ЄНП) пропонують запустити так званий "процес тріо" для прискорення євроінтеграції України, Молдови та Грузії.

Читайте детальніше на цю тему: "ЄС + три країни": громадськість закликає до нового формату у відносинах з Євросоюзом"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Східне партнерство
powered by lun.ua