Климпуш-Цинцадзе: Східне партнерство не має бути буфером

Україні в рамках найближчого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 28 січня, варто підняти питання переформатування Східного партнерства.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це в ході дискусії "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік" заявила голова євроінтеграційного комітету Верховної Ради Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Варто підняти це питання, щоб зазначити наші амбіції. Зона Східного партнерства не має бути буфером", - сказала вона.

"Наші відносини з ЄС в рамках Східного партнерства мають бути переглянуті, винісши відносини з Україною, Грузією та Молдовою у пріоритети",- додала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, торік литовські депутати зі складу політичної групи Європейської народної партії (ЄНП) пропонують запустити так званий "процес тріо" для прискорення євроінтеграції України, Молдови та Грузії.

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