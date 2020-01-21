Президент Литвы отменил визит на форум в Израиль, где будет выступать Путин

Президент Литвы Гитанас Науседа передумал и не поедет в Израиль на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения узников Аушвица.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Такое решение глава литовского государства принял в последний момент. Еще в понедельник утром сообщалось, что он будет участвовать в церемонии в Иерусалиме, которая состоится 22-23 января.

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Напомним, первым о том, что не поедет в Израиль, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он таким образом выразил протест против того, что ему, в отличие от президентов России и Германии, не предоставили возможности выступить на этом форуме. Дуду не включили в список спикеров на форуме, который пройдет 23 января в Мемориале жертв Холокоста Яд Вашем.

На мероприятия в Израиль не поедет и президент Эстонии, а Латвию представит премьер-министр.

Прессекретар президента Литвы Антанас Бубнялис в понедельник отказался комментировать BNS связь решение Науседы с участием Путина в мероприятии и спорными историческими заявлениями России. Он лишь сказал, что президент решил провести больше времени на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

27 января мероприятия по случаю 75-летия освобождения узников Аушвица пройдут в Польше в музее Аушвиц-Биркенау. 21 января утром появилось сообщение, что Гитанас Науседа примет участие в мероприятиях в Польше. Туда приедут главы и представители 120 стран мира, но не президент РФ Владимир Путин.