Зеленский и Дуда встретятся в Польше на годовщине освобождения Освенцима

Президент Польши Дуда запланировал встречи с президентами Израиля, Украины и Германии. Это должно произойти непосредственно перед торжествами по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау 27 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Встречи с тремя лидерами состоятся почти наверняка, но дипломаты еще обсуждают возможности личных встреч Дуди также с другими лидерами, которые приедут в Польшу на это событие.

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В списке гостей церемонии, посвященной 75-летию освобождения бывшего концентрационного лагеря, также королевские пары из Голландии и Испании, а также премьер Франции. Российского президента Владимира Путина не пригласили. Россию будет представлять посол этой страны в Варшаве.

Важнейшими гостями торжества будут бывшие заключенные. Организаторы анонсировали, что их приедет около двух сотен.