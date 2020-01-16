Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

Рада приняла постановление о возвращении Украины к работе в ПАСЕ

Решение "объединить" Черное море с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно – Цихоцкий

В Украине начали расследовать возможную незаконную слежку за экс-послом США






Зеленский и Дуда встретятся в Польше на годовщине освобождения Освенцима

Четверг, 16 января 2020, 18:07

Президент Польши Дуда запланировал встречи с президентами Израиля, Украины и Германии. Это должно произойти непосредственно перед торжествами по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау 27 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Встречи с тремя лидерами состоятся почти наверняка, но дипломаты еще обсуждают возможности личных встреч Дуди также с другими лидерами, которые приедут в Польшу на это событие.

Читайте также
В Британии приглашают Зеленского в ближайшее время посетить Лондон

В списке гостей церемонии, посвященной 75-летию освобождения бывшего концентрационного лагеря, также королевские пары из Голландии и Испании, а также премьер Франции. Российского президента Владимира Путина не пригласили. Россию будет представлять посол этой страны в Варшаве.

Важнейшими гостями торжества будут бывшие заключенные. Организаторы анонсировали, что их приедет около двух сотен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Украина-Польша Польша Зеленский
powered by lun.ua