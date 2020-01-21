Brexit: Палата лордов внесла изменения в соглашение с ЕС

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона потерпело четвертое поражение в Палате лордов, которая рассматривает законодательство о Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Члены верхней палаты парламента сегодня проголосовали за то, чтобы гарантировать, что дети-беженцы без сопровождения могут воссоединяться с семьей в Великобритании. Это обещание было дано предшественницей Джонсона Терезой Мэй, но было удалено из законодательства новым правительством.

Консерваторы Джонсона получили значительное большинство в нижней палате, Палате общин, на выборах 12 декабря, и ранее в этом месяце быстро одобрили законодательство, необходимое для ратификации соглашения о выходе из ЕС

Но Палата лордов, где правительство Джонсона не имеет большинства, внесла три изменения в законодательство в понедельник, в том числе в отношении прав граждан ЕС после Brexit.

Представитель Джонсона заявил, что правительство будет стремиться отменить изменения, внесенные в законодательство о Brexit, когда законопроект вернется в Палату общин позднее на этой неделе.