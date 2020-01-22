В Бельгии заключенный прислал открытку с "приветом из Таиланда" тюрьме, из которой бежал
На адрес бельгийской тюрьмы поступила открытка от ее узника, которому удалось сбежать.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Het Laatste Nieuws.
"В тюрьму в пятницу пришло заказное письмо. Письмо было адресовано трем директорам. В конверте лежал тюремный значок и открытка с надписью "Привет из Таиланда" – рассказал представитель тюрьмы.
Администрация тюрьмы немедленно сообщила в полицию.
Валид Секкаки, осужденный за стрельбу и хранение оружия и наркотиков, 19 декабря сбежал из тюрьмы вместе с четырьмя другими заключенными. По данным с камер наблюдения, они перелезли через стену и перерезали кабели сигнализации, которые были под напряжением.
Секкаки пошел на побег из тюрьмы из-за опасений экстрадиции в Марокко.
Трое приспешников Секкаки были пойманы в течение нескольких часов. Четвертый был арестован в этом месяце в Неймегене.