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В Бельгии заключенный прислал открытку с "приветом из Таиланда" тюрьме, из которой бежал

Среда, 22 января 2020, 13:37

На адрес бельгийской тюрьмы поступила открытка от ее узника, которому удалось сбежать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Het Laatste Nieuws.

"В тюрьму в пятницу пришло заказное письмо. Письмо было адресовано трем директорам. В конверте лежал тюремный значок и открытка с надписью "Привет из Таиланда" – рассказал представитель тюрьмы.

Администрация тюрьмы немедленно сообщила в полицию.

Валид Секкаки, осужденный за стрельбу и хранение оружия и наркотиков, 19 декабря сбежал из тюрьмы вместе с четырьмя другими заключенными. По данным с камер наблюдения, они перелезли через стену и перерезали кабели сигнализации, которые были под напряжением.

Секкаки пошел на побег из тюрьмы из-за опасений экстрадиции в Марокко.

Трое приспешников Секкаки были пойманы в течение нескольких часов. Четвертый был арестован в этом месяце в Неймегене.

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