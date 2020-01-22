У Бельгії в’язень надіслав листівку з "привітом з Таїланду" тюрмі, з якої втік

На адресу бельгійської в’язниці надійшла листівка від її в’язня, якому вдалося втекти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Het Laatste Nieuws.

"У в’язницю в п’ятницю надійшов рекомендований лист. Лист був адресований трьом директорам. У конверті лежав тюремний значок і листівка з написом "Привіт з Таїланду" – розповів представник в’язниці.

Адміністрація в'язниці негайно повідомила в поліцію.

Валід Секкакі, засуджений за стрілянину та зберігання зброї і наркотиків, 19 грудня втік з в'язниці разом з чотирма іншими ув'язненими. За даними з камер спостереження, вони перелізли через стіну і перерізали кабелі сигналізації, які були під напругою.

Секкакі пішов на втечу з в’язниці через побоювання екстрадиції до Марокко.

Троє поплічників Секкакі були спіймані протягом декількох годин. Четвертий був заарештований цього місяця в Неймегені.