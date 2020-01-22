Президент Литвы призвал лидеров ЕС решительно отвечать на угрозы РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидеров Европейского Союза к решительным действиям в ответе на угрозы со стороны России.

Об этом он сказал на закрытой дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы литовского президента.

Науседа призвал европейских лидеров не прятаться за такими громкими фразами, как "европейский стратегический суверенитет", а придать смысл этим словам - выявить реальные вызовы ЕС и решительно ответить на них.

Он напомнил об угрозах со стороны России, таких как кибератаки, информационные атаки и манипулирование историческими фактами, и подчеркнул недопустимую агрессию России в Украине и Грузии, где она стремится заморозить конфликты, а не разрешить их.

"Европейский союз смело и решительно говорил об изменении климата, и мы ожидаем такой же решимости в ответ на угрозу России", - сказал президент.

По его словам, государства-члены ЕС не могут прощать тех, кто игнорирует верховенство международного права, сохранение мира и принципы национального суверенитета.