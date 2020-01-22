Президент Литви закликав лідерів ЄС рішуче відповідати на загрози від РФ

Президент Литви Гітанас Науседа закликав лідерів Європейського Союзу до рішучих дій у відповіді на загрози з боку Росії.

Про це він сказав на закритій дискусії в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву пресслужби литовського президента.

Науседа закликав європейських лідерів не ховатися за такими гучними фразами, як "європейський стратегічний суверенітет", а надати сенсу цим словам - виявити реальні виклики ЄС і рішуче відповісти на них.

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Він нагадав про загрози з боку Росії, такі як кібератаки, інформаційні атаки і маніпулювання історичними фактами, і підкреслив неприпустиму агресію Росії в Україні і Грузії, де вона прагне заморозити конфлікти, а не розв'язати їх.

"Європейський союз сміливо і рішуче говорив про зміну клімату, і ми чекаємо таку ж рішучості у відповідь на загрозу Росії", - сказав президент.

За його словами, держави-члени ЄС не можуть прощати тих, хто ігнорує верховенство міжнародного права, збереження миру і принципи національного суверенітету.