Евросоюз приостановил импорт мяса птицы из Украины

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о приостановлении ввоза из Украины в ЕС мяса птицы, заявив о несоблюдении Евросоюзом предыдущих договоренностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом ведомство заявило в четверг, 23 января, на своем сайте.

Согласно сообщению, о решении Еврокомиссия проинформировала в среду вечером. ЕС временно приостановил ввоз из Украины на свою территорию мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. При этом яйца и яичная продукция под эти ограничения не подпадают.

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В Госпродпотребслужбе объясняют, что это решение, очевидно, связано с гибелью птицы от гриппа 18 января на ЧП "Хутор" в Винницкой области. В ведомстве заверили, что по состоянию на 23 января вся имеющаяся в эпизоотическом очаге птица умерщвлены гуманным бескровным методом и сожжена, начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ.

"С целью установления источника инфекции ведется эпизоотическое расследование. По предварительным данным вероятной причиной занесения возбудителя гриппа в хозяйства были дикие и синантропные птицы. Ситуация с гриппом птицы находится под контролем Госпродпотребслужбы", - заявили в ведомстве.

Госпродпотребслужба утверждает, что Украина в соответствии с международными обязательствами безотлагательно уведомила своих международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы.

"Украинские меры по контролю и ликвидации птичьего гриппа признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС стало неожиданным для украинской стороны", - говорится в сообщении ведомства.