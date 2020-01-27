Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ПАСЕ возглавил бельгиец, который воздерживался от голосований по Украине и России

Представитель делегации Украины стал вице-президентом ПАСЕ

Украина пытается остановить избрание вице-президента ПАСЕ от России

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации






В Греции 14 мигрантов пострадали в ДТП при попытке незаконно пересечь границу

Понедельник, 27 января 2020, 13:56

Автомобиль, перевозивший сирийцев, разбился рано утром в понедельник на севере Греции, в результате чего пострадали все 14 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Полиция сообщила, что автомобиль ехал по Старому шоссе в северной Греции в направлении второго по величине города страны Салоники около двух часов ночи и не остановился для проверки полицией.

Затем водитель автомобиля не справился с управлением и разбился.

Греческая полиция сообщила, что все пассажиры автомобиля были из Сирии: 11 мужчин, одна женщина и двое подростков. Восемь человек, включая подростков, после временной госпитализации отпустили из больницы. Остальные шестеро, в том числе водитель, были госпитализированы.

Тысячи мигрантов и беженцев по-прежнему ежегодно прибывают в Грецию из соседней Турции.

Большинство прибывает морем на греческие острова, но другие используют сухопутную границу между Грецией и Турцией. Затем они садятся в машины контрабандистов и отправляются в греческие города.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция мигранты
powered by lun.ua