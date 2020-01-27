У Греції 14 мігрантів постраждали у ДТП при спробі незаконно перетнути кордон

Автомобіль, що перевозив сирійців, розбився рано вранці в понеділок на півночі Греції, в результаті чого постраждали всі 14 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Поліція повідомила, що автомобіль їхав по Старому шосе в північній Греції в напрямку другого за величиною міста країни Салоніки близько 2 години ночі і не зупинився для перевірки поліцією.

Потім водій автомобіля не впорався з керуванням і розбився.

Грецька поліція повідомила, що всі пасажири автомобіля були з Сирії: 11 чоловіків, одна жінка і двоє підлітків. Вісім людей, включаючи підлітків, після тимчасової госпіталізації випустили з лікарні. Решта шестеро, в тому числі водій, були госпіталізовані.

Тисячі мігрантів і біженців як і раніше щорічно прибувають до Греції з сусідньої Туреччини.

Більшість прибуває морем на грецькі острови, але інші використовують сухопутний кордон між Грецією і Туреччиною. Потім вони сідають в машини контрабандистів і відправляються в грецькі міста.