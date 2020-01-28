В украинском правительстве не видят сигналов со стороны ЕС о возможности отмены санкций для нескольких бывших чиновников режима Януковича.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Для того чтобы обсуждать отмену санкций для отдельных экс-чиновников, надо видеть соответствующий запрос со стороны ЕС. Такого запроса мы не видели, а вся информация базируется лишь на сообщении одного журналиста", - сказал вице-премьер.

"Со своей стороны хочу добавить, что мы не видим сигналов ЕС, которые бы свидетельствовали о возможности отмены санкций в отношении отдельных лиц", - добавил он.

Как сообщалось, Евросоюз, вероятно, скоро исключит из своего санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.