ПАСЕ наказала Польшу, возобновив процедуру мониторинга

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла решение о возобновлении процедуры мониторинга Польши, которая осуществляется только в отношении стран, системно нарушающих условия членства в Совете Европы.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Решение было принято во вторник в рамках резолюции, посвященной судебной реформе в Польше.

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Резолюция наполнена крайне жесткой критикой в ​​адрес инициатив польской власти. Изменения в системе правосудия, которые проводятся по инициативе правящей в Польше партии "Право и Справедливость" (ПиС), ПАСЕ признала "противоречащими европейским нормам и стандартам". Польские власти обвинили в давлении на судей, в преследовании тех, кто склонен к критике, в попытке правительства подчинить судебную власть правительству, в невыполнении решений нелояльных судов и т.п.

На основании этого ассамблея решила возобновить мониторинговую процедуру в отношении Польши. Таким образом, Польша стала первым государством-членом ЕС, которая находится под мониторингом ПАСЕ. Поправку о введении этой санкции в отношении Польши утвердили с огромным преимуществом. 140 депутатов проголосовали за, 37 - против.

Сейчас под мониторингом находятся 10 государств: Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Молдова, Российская Федерация, Сербия, Турция (вернулась под мониторинг год назад) и Украина.

О ситуации с Польшей читайте в материале: "Зе-ПАСЕ: сможет ли украинская команда не проиграть россиянам в Страсбурге".