У ЕС нет претензий к украинской земельной реформе

В ЕС не видят проблем с украинской земельной реформой.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на брифинге в Брюсселе.

"Мы с нетерпением ожидаем завершения анонсированной украинским правительством земельной реформы. Что касается введения ограничений по покупке земли, то в украинском правительстве объясняют это желанием защитить интересы мелких украинских фермеров. Эта цель нас полностью устраивает", - сказал Домбровскис.

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство в ближайшее время закончит работу и внесет в Раду законопроект по защите мелких фермеров, что должно стать окончательной подготовкой к рассмотрению рынка земли.

Напомним, правительство планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для улучшения прозрачного управления с/х ресурсами и проведению земельной реформы.