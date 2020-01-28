Большинство украинских депутатов не стали голосовать за наказание Польши в ПАСЕ

Подавляющее большинство украинцев в составе парламентской ассамблеи Совета Европы решили не демонстрировать свою позицию в голосовании о возобновлении мониторинга относительно Польши, которое состоялось во вторник вечером.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Как сообщалось, во вторник, по итогам дебатов о судебной реформе в Польше, ПАСЕ приняла решение перевести ее в перечень государств, которые не доказали своего полного соответствия условия членства в Совете Европы. Таким образом, Польша стала первым в истории государством ЕС, находящимся под мониторингом ПАСЕ.

Эту резолюцию ассамблея приняла подавляющим большинством голосов. 140 поддержали ее, 37 выступили против, 11 воздержались. Похожим был и расклад голосов по ключевой поправке о введении мониторинга: 123 за, 42 против, 13 воздержались. Голоса самих поляков при этом разделились пополам: то время как польские власти ("Право и справедливость", ПиС) голосовали против, все партии польской оппозиции поддержали мониторинг в отношении своей страны.

Украинские депутаты в подавляющем большинстве не вошли ни в одну из групп.

Ни один из представителей "Слуги народа" не стал голосовать за или против резолюции – депутаты от СН "вынули карточки" на время голосования. Стоит заметить ,что "Европейская правда" в статье о действующей сессии ПАСЕ рекомендовала выбрать именно такую тактику.

В то же время голоса украинской оппозиции разделились. Один депутат, представитель "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, отдал голос против, поддержав ПиС, с которым он входит в одну политическую группу. Представитель "Батькивщины" Сергей Соболев, напротив, проголосовал "за", потому что его партия является партнером польской оппозиционной силы "Гражданская платформа". За "наказание" Польши проголосовала также представительница ОПЗЖ Юлия Левочкина.

Примечательно также, что среди россиян не было единства по этому вопросу - часть из них поддержали санкции, часть – нажали кнопку "воздержаться", а лидеры российской делегации не участвовали в голосовании.

Пока неясно, как "наказание" Польши повлияет на дискуссию о введении санкций против самой РФ.