Більшість українських депутатів не стали голосувати за покарання Польщі у ПАРЄ

Переважна більшість українців у складі парламентської асамблеї Ради Європи вирішили не демонструвати свою позицію у голосуванні про відновлення моніторингу щодо Польщі, яке відбулося у вівторок ввечері.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Як повідомлялося, у вівторок, за підсумками дебатів про судову реформу у Польщі, ПАРЄ ухвалила рішення перевести її до переліку держав, які не довели своєї повної відповідності умови членства у Раді Європи. Таким чином, Польща стала першою в історії державою ЄС, що перебуває під моніторингом ПАРЄ.

Цю резолюцію асамблея ухвалила переважною більшістю голосів 140 підтримали її, 37 виступили проти, 11 утрималися. Схожим був і розклад голосів щодо ключової поправки, про запровадження моніторингу: 123 за, 42 проти, 13 утрималися. Голоси самих поляків при цьому розділилися навпіл: той час як польська влада ("Право і Справедливість", ПіС) голосувала проти, всі партії польської опозиції підтримали моніторинг щодо своєї країни.

Українські депутати у переважній більшості не увійшли в жодну з груп.

Жоден з представників "Слуги народу" не став голосувати за чи проти резолюції – депутати від СН "вийняли картки" на час голосування. Варто зауважити, що "Європейська правда" у статті про чинну сесію ПАРЄ рекомендувала обрати саме таку тактику.

Натомість голоси української опозиції розділилися. Один депутат, представник "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, віддав голос проти, підтримавши ПіС, із яким він входить в одну політичну групу. Представник "Батьківщини" Сергій Соболєв, навпаки, проголосував "за", бо його партія є партнером польської опозиційної сили "Громадянська платформа". За "покарання" Польщі проголосувала також представниця ОПЗЖ Юлія Льовочкіна.

Примітно також, що серед росіян не було єдності з цього питання – частина з них підтримали санкції, частина – натисли кнопку "утриматися", а лідери російської делегації не брали участь у голосування.

Наразі неясно, як "покарання" Польщі вплине на дискусію щодо запровадження санкцій проти самої РФ.