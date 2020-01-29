Генсек Совета Европы рассказала, как российские деньги помогли в работе организации

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич рассказала, что возобновление выплат в бюджет Совета Европы помогло стабилизировать работу организации.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Генсек подтвердила, что Россия погасила еще не все свои долги, накопленные за два года неплатежей, и оспаривает свою обязанность выплачивать остаток.

"Взносы выплачены, но пеня за время задолженности не погашена. А это необходимо оплатить, и это не подлежит обжалованию", - считает Мария Пейчинович-Бурич.

Она добавила, что российские деньги позволили организации восстановить эффективность.

"Это было важным, хотя и не единственным критерием, который позволил Комитету министров остановить сокращение проектов. Вы знаете, в последние два года у нас были сложные времена. Нам даже пришлось уволить часть персонала", - рассказала она.

Как сообщалось, в среду вечером состоятся дебаты по обжалованию полномочий по содержательным основаниям. Проект решения предлагает не накладывать санкции, поскольку Россия начала платить взносы и освободила украинских моряков.

Отдельным решением в ПАСЕ уже разрешили работать российским депутатам, которые голосовали за аннексию Крыма.