Генсек Ради Європи розповіла, як російські гроші допомогли в роботі організації

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич розповіла, що відновлення виплат у бюджет Ради Європи допомогло стабілізувати роботу організації.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Генсек підтвердила, що Росія погасила ще не всі свої борги, накопичені за два роки неплатежів, і оспорює свій обов’язок виплачувати залишок.

"Внески виплачені, але пеня за час заборгованості не погашена. А це необхідно сплатити, і це не підлягає оскарженню", - вважає Марія Пейчинович-Бурич.

Вона додала, що російські гроші дозволили організації відновити ефективність.

"Це було важливим, хоча і не єдиним критерієм, який дозволив Комітету міністрів зупинити скорочення проєктів. Ви знаєте, в останні два роки у нас були складні часи. Нам навіть довелося звільнити частину персоналу", - розповіла вона.

Як повідомлялося, в середу ввечері відбудуться дебати щодо оскарження повноважень за змістовними підставами. Проєкт рішення пропонує не накладати санкції, оскільки Росія почала платити свої внески та звільнила українських моряків.

Окремим рішенням у ПАРЄ вже дозволили працювати російським депутатам, які голосували за анексію Криму.