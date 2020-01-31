Помпео: не было никаких условий для визита Зеленского в США

Президент США Дональд Трамп не выдвигал Украине никаких условий для визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, в том числе провести расследование в отношении Джо Байдена.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции с Зеленским в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Я удивлен вопросом, но ответ не удивит. Нет, не было никаких условий для приезда президента Зеленского в Вашингтон. Просто нам нужно найти подходящее время, соответствующие возможности для этой встрече. Мы хотим убедиться, что это произойдет в то время, когда между нашими странами будет значительный прогресс. Мы будем всегда рады приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне, мы уверены, что такая встреча состоится", - сказал Помпео.

Зеленский в свою очередь заявил, что его визит будет "правильным для отношений двух стран, для статуса Украины".

О назначении нового посла США в Украине Помпео сказал, "что со временем мы решим все дипломатические вопросы".

"Я думаю, что в подходящее время будут назначены соответствующие встречи на высшем уровне", - сказал он.