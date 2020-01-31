ЕС выделил 10 млн евро на исследование коронавируса

Европейская комиссия усиливает срочно необходимые исследования коронавируса посредством выделения 10 млн евро из своей программы исследований и инноваций "Горизонт 2020".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз ЕК.

Запрос Еврокомиссии касается научно-исследовательских проектов, которые "будут способствовать нашему пониманию новой коронавирусной эпидемии, будут способствовать более эффективному клиническому лечению пациентов, инфицированных вирусом, а также готовности и реагированию органов здравоохранения".

"Мы работаем над смягчением последствий потенциально большего распространения вспышки коронавируса в ЕС. Благодаря финансированию исследований мы узнаем больше о болезни. Я горжусь тем, что, следуя прогрессу, достигнутому в последние годы, наши суперкомпьютерные центры готовы помочь исследователям в их работе разработать новые лекарства и вакцины", - сказала еврокомиссар по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи Мария Габриэль.

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Ожидается, что финансирование пойдет на два-четыре исследовательских проекта. "Комиссия использует все имеющиеся у нее средства для того, чтобы обеспечить как можно более быстрое начало научно-исследовательской работы. Кандидаты должны времени до 12 февраля, то есть всего две недели, чтобы подать заявки (по сравнению с нормальными тремя месяцами), и соглашения о предоставлении грантов также должны быть подписаны очень быстро".

На гранты распространяться положения быстрого обмена данными, чтобы гарантировать, что органы власти смогут немедленно применить результаты исследований.

По меньшей мере 213 человек умерли от вируса в Китае, преимущественно в провинции Хубэй, зафиксировано почти 10 тысяч случаев заражения по всей стране.

Зафиксировано 98 случаев вируса в других 18 странах.

Правительство Италии первым среди стран ЕС объявило шестимесячную чрезвычайную ситуацию в связи с рисками для здоровья, связанными с коронавирусом из Китая.