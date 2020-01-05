Тегеран отреагировал на угрозы Трампа: "террорист в костюме"

Иранский министр в воскресенье назвал Дональда Трампа "террористом в костюме" после того, как президент США пригрозил нанести удар по 52 иранским объектам, если Тегеран атакует США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Как ИГИЛ, как Гитлер, как Чингисхан! Все они ненавидят культуры. Трамп - террорист в костюме. Он очень скоро изучит историю, что никто не в состоянии победить "Большой иранский народ и культуру", - написал министр информации и телекоммуникаций Ирана Мухаммед Джавад Азари-Джахроми в своем Twitter, комментируя твиты Трампа.

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!



They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture".#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 5, 2020

В серии твитов в субботу Трамп написал, что Иран не скрывая обсуждает пути мести за авиаудар США, в результате которого в Ираке погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани.

Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов.

3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.



