Тегеран відреагував на погрози Трампа: "Терорист в костюмі"

Іранський міністр у неділю назвав Дональда Трампа "терористом в костюмі" після того, як президент США пригрозив завдати удару по 52 іранських об'єктах, якщо Тегеран атакує США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Як ІДІЛ, як Гітлер, як Чингісхан! Всі вони ненавидять культури. Трамп - терорист в костюмі. Він дуже скоро вивчить історію, що ніхто не в змозі перемогти "Великий іранський народ і культуру", - написав міністр інформації і телекомунікацій Ірану Мухаммед Джавад Азарі-Джахромі у своєму Twitter, коментуючи твіти Трампа.

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!



They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture".#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M