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Тегеран відреагував на погрози Трампа: "Терорист в костюмі"

Неділя, 5 січня 2020, 13:23

Іранський міністр у неділю назвав Дональда Трампа "терористом в костюмі" після того, як президент США пригрозив завдати удару по 52 іранських об'єктах, якщо Тегеран атакує США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Як ІДІЛ, як Гітлер, як Чингісхан! Всі вони ненавидять культури. Трамп - терорист в костюмі. Він дуже скоро вивчить історію, що ніхто не в змозі перемогти "Великий іранський народ і культуру", - написав міністр інформації і телекомунікацій Ірану Мухаммед Джавад Азарі-Джахромі у своєму Twitter, коментуючи твіти Трампа.

У серії твітів в суботу Трамп написав, що Іран не приховуючи обговорює шляхи помсти за авіаудар США, в результаті якого в Іраку загинув командувач іранських сил "Кудс" Касем Сулеймані. 

Трамп пригрозив завдати удари по 52 іранських об'єктах, якщо Тегеран здійснить атаки проти американців чи американських об'єктів.

3 січня під час повітряного обстрілу автомобіля у аеропорту Багдада загинув командувач іранських сил "Кудс" Касем Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс. 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку. 

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