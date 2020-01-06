Тегеран: сотни тысяч чествуют убитого генерала под возгласы "Смерть Америке"

Сотни тысяч иранцев собрались на улицах Тегерана в понедельник на похороны военного командира Касема Сулеймани, убитого ударом беспилотника США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Люди, которые скандировали "Смерть Америке", передавали друг другу гробы с телами Сулеймани и командующего иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандиса, который также погиб во время пятничного нападения в Багдаде.

Аэросъемка демонстрирует кадры людей, которые тесно заполнили улицы - долгожданная демонстрация национального единства для правительства после смертельных протестов в ноябре.

"Видели ли вы когда-нибудь такое человеческое море в своей жизни, Дональд Трамп? Вы все еще хотите слушать клоунов, которые консультируют вас по нашему региону? Вы все еще думаете, что можете сломать волю этой великой страны и ее народа? Конец преступного присутствия США в Западной Азии начался", - написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter, опубликовав фото из Тегерана.

Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?



Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?



And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?



End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ — Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020

Местные СМИ заявляют, что на улицах Тегерана собрались "миллионы" и сравнивают размер сегодняшней толпы с человеческой массой, которая, пришла в 1989 году на похороны основателя Исламской республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни.

Сулеймани был национальным героем многих иранцев, даже тех, кто не считал себя сторонниками клерикальных правителей Ирана.

Напомним, накануне правительство Исламской республики Иран объявило об окончательном выходе из "ядерной сделки", которая накладывала ограничения на уровень и объемы обогащения урана.

Как сообщалось, это решение принято на фоне значительного обострения в отношениях США и Ирана. Ранее на эти выходных Трамп пригрозил нанести ударить по 52 целям в Иране в случае атаки против США.

Обострение в отношениях началось после ракетной атаки США, которая убила генерала Сулеймани. В воскресенье сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы почтить его память.