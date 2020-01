Тегеран: сотни тысяч чествуют убитого генерала под возгласы "Смерть Америке"

Сотни тысяч иранцев собрались на улицах Тегерана в понедельник на похороны военного командира Касема Сулеймани, убитого ударом беспилотника США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Люди, которые скандировали "Смерть Америке", передавали друг другу гробы с телами Сулеймани и командующего иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандиса, который также погиб во время пятничного нападения в Багдаде.

Аэросъемка демонстрирует кадры людей, которые тесно заполнили улицы - долгожданная демонстрация национального единства для правительства после смертельных протестов в ноябре.

"Видели ли вы когда-нибудь такое человеческое море в своей жизни, Дональд Трамп? Вы все еще хотите слушать клоунов, которые консультируют вас по нашему региону? Вы все еще думаете, что можете сломать волю этой великой страны и ее народа? Конец преступного присутствия США в Западной Азии начался", - написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter, опубликовав фото из Тегерана.

Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?



Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?



And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?



End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ