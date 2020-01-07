Эстония не будет ратифицировать договор о границе с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью порталу ERR заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пылуаас.

По его словам, если Россия ратифицирует договор первой, Эстония не будет делать встречных шагов.

"Без сомнения, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий, это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственности , что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь ", - заявил спикер.

Напомним, этот договор между Эстонией и РФ было подписано в 2005 году. Хотя в нем есть отсылки к Тартуского мирного договора, подписанного между Эстонией и Советской Россией в 1920 года, отдельный пункт указывал, что стороны от территориальных претензий друг к другу.

Поэтому Таллинн должен был отказаться от претензий от города Ивангород и Печорского района Псковской области, по договору 1920 года являлись частью Эстонии.