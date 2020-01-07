Естонія не буде ратифікувати договір про кордон з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю порталу ERR заявив спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас.

За його словами, якщо Росія ратифікує договір першою, Естонія не буде робити зустрічних кроків.

"Без сумніву, нам не слід його ратифікувати. Якщо ми укладемо новий договір про кордон і відмовимося від тих територій, це буде мати величезні юридичні наслідки. По-перше, ми анулюємо Тартуський мирний договір. У зв'язку з цим анулюється і наша правонаступність, що означає автоматичну зміну складу наших громадян і т.д. Це виключно небезпечний шлях",- заявив спікер.

Нагадаємо, цей договір між Естонією та РФ було підписано у 2005 році. Хоча в ньому є відсилання до Тартуського мирного договору, підписаного між Естонією та радянською Росією 1920 року, окремий пункт вказував, що сторони відмовляються від територіальних претензій одна до одної.

Через це Таллінн мав відмовитися від претензій на місто Івангород і Печорський район Псковської області, які за договором 1920 року були частиною Естонії.