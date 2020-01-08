Авиакатастрофа МАУ: иранские СМИ опубликовали имена погибших украинцев

Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном.

Об этом сообщает "Украинская правда".

На борту самолета Boeing 787-800 находились 11 граждан Украины: двое пассажиров и девять членов экипажа.

Члены экипажа: Сергей Хоменко, Катерина Статник, Мария Микитюк, Валерия Овчарук, Владимир Гапоненко, Юлия Сологуб, Алексей Наумкин, Игорь Матков, Денис Лыхно.

Пассажиры: Елена Малахова и Ольга Кобюк.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. Причины катастрофы неизвестны.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. На месте трагедии продолжается поисковая операция.

В самолете находились 11 граждан Украины: два пассажира и девять членов экипажа. Всего в катастрофе погибли граждане семи стран.

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