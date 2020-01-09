Компания из США передала следователям уточненные данные об авиакатастрофе самолета МАУ

Американская компания Aireon собрала данные о движении самолета компании "Международные авиалинии Украины", который разбился в Тегеране 8 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Представительница компании Aireon, специализирующаяся на глобальной системе отслеживания самолетов, сообщила, что данные об украинском Boeing 737-800 были переданы компетентным органам для выяснения обстоятельств трагедии.

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Компания специализируется на глобальной системе отслеживания и наблюдения за самолетами и использует для этого космические спутники, что позволяет собирать более подробную информацию по сравнению с той, что обычно доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.

В 2019 году Aireon предоставила уточненные данные о Boeing 737 Max, разбившийся в Эфиопии, что позволило найти параллели с катастрофой в 2018 году такого же самолета в Индонезии. Это ускорило выяснение причины аварий.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане семи государств.

Источник в канадских органах безопасности заявил, что "начальная оценка" западных разведывательных служб свидетельствует о том, что украинский авиалайнер ни был сбит ракетой, а, скорее всего, столкнулся с серьезной технической неисправностью во время полета.