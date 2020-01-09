Компанія із США передала слідчим уточнені дані про авіакатастрофу літака МАУ

Американська компанія Aireon зібрала дані про рух літака компанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився у Тегерані 8 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Представниця компанії Aireon, що спеціалізується на глобальній системі відстеження літаків, повідомила, що дані про український Boeing 737-800 були передані компетентним органам для з'ясування обставин трагедії.

Читайте також Іранські слідчі: частина даних з чорних скриньок літака МАУ втрачена

Компанія спеціалізується на глобальній системі відстеження і спостереження за літаками та використовує для цього космічні супутники, що дозволяє збирати більш детальну інформацію у порівнянні з тою, що зазвичай доступна на комерційних сайтах трекінгу авіарейсів.

У 2019 році Aireon надала уточнені дані про Boeing 737 Max, що розбився в Ефіопії, що дозволило знайти паралелі з катастрофою у 2018 році такого ж літака в Індонезії. Це пришвидшило з'ясування причини аварій.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.

Джерело у канадських безпекових заявило, що "початкова оцінка" західних розвідувальних служб свідчить про те, що український авіалайнер не був збитий ракетою, а, найімовірніше, літак зіткнувся з серйозною технічною несправністю під час польоту.