Иранские следователи: часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена

В четверг иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился 8 января в Иране, утрачена.

Как сообщает агентство АР, об этом говорится в предварительном отчете об аварии Управления гражданской авиации Ирана, пишет "Европейская правда".

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Отчет подтвердил, что обе так называемые черные ящики, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров с его кабины, были найдены, однако они были повреждены и некоторые части их памяти утрачены.

Управление гражданской авиации Ирана подготовило комментарии в предыдущем отчете о катастрофе на следующий день после падения украинского лайнера, в результате которого погибли все 176 человек на борту.

В отчете говорится, что члены экипажа не обращались за помощью через связь с диспетчером. Также сообщается, что экипаж пытался вернуть самолет в аэропорт, когда тот начал падать.

Следователи отметили, что самолет был охвачен огнем, прежде чем упал. По их словам, авария вызвала сильный взрыв, когда самолет упал на землю, вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для полета в Киев.

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Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

Источник в канадских структурах сектора безопасности заявил, что "начальная оценка" западных разведывательных служб свидетельствует о том, что украинский авиалайнер ни был сбит ракетой, а, скорее всего, самолет столкнулся с серьезной технической неисправностью во время полета.