Брюссель требует от Чехии вернуть 45 млн евро, выплаченных по субсидиям

Европейская комиссия добивается возвращения Чехией 45 млн евро (1,16 млрд крон), выплаченных в рамках сельскохозяйственных субсидий между 2015 и 2017 годами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iRozhlas.

Санкция базируется на аудите, который состоялся три года назад. По словам Брюсселя, чешские власти недостаточно контролировали, на что выделяются европейские средства и действительно ли они идут на помощь фермерам.

Министерство сельского хозяйства оспаривает результаты аудита ЕС и установленную сумму. Поэтому оно будет инициировать процедуру мирового соглашения, говорится в материале.

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Официальное заявление от Европейской комиссии было получено 20 декабря 2019 года, заявила Ленка Резкова, пресс-секретарь Государственного сельскохозяйственного интервенционного фонда, отвечающего за распределение европейских субсидий.

По словам Марьяна Юречки, который на время получения субсидии был главой Министерства сельского хозяйства, это частичным успехом, ведь сначала существовала угроза возвращения 7,5 млрд крон.