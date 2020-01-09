Брюссель вимагає від Чехії повернути 45 млн євро, виплачених за субсидіями

Європейська комісія домагається повернення Чехією 45 млн євро (1,16 млрд крон), виплачених за сільськогосподарськими субсидіями між 2015 і 2017 роками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iRozhlas.

Санкція базується на аудиті, що відбувся три роки тому. За словами Брюсселя, чеська влада недостатньо контролювала, на що виділяються європейські кошти і чи дійсно вони йдуть на допомогу фермерам.

Міністерство сільського господарства оскаржує результати аудиту ЄС та встановлену суму. Тому воно ініціюватиме процедуру примирення, йдеться у матеріалі.

Офіційна заява від Європейської комісії була отримана 20 грудня 2019 року, заявила Ленка Резкова, речниця Державного сільськогосподарського інтервенційного фонду, який відповідає за розподіл європейських субсидій.

За словами Мар’яна Юречки, який на час отримання субсидії був головою Міністерства сільського господарства, це є частковим успіхом, адже спочатку існувала загроза повернення 7,5 мільярда крон.