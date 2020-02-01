BREXIT ПРОИЗОШЕЛ: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВЫШЛА ИЗ ЕВРОСОЮЗА

Более чем через три года после референдума, 31 января 2020 года в 23:00 по Гринвичу, Великобритания официально покинула Европейский Союз.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Великобритания была членом ЕС 47 лет, но приняла решение о выходе после того, как в июне 2016 года за это проголосовали 52% участников плебисцита.

Тысячи часов переговоров, изменение премьера и досрочные выборы понадобилось королевству для того, чтобы избежать "жесткого" выхода без договоренностей с ЕС и обеспечить безболезненный для экономики и граждан Brexit.

В течение дня 31 января европейские лидеры выражали сожаление в связи с потерей Великобритании и говорили о надеждах на успешное будущее для остальных членов - 27 стран, которые остались в составе ЕС.

Самые влиятельные лидеры блока, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, назвали Brexit печальным моментом, переломным для Европы.

В Брюсселе, где расположены основные институты ЕС, флаг Великобритании спустили у европейских зданий.

Union Jack вынесли и из "дома Европы", где регулярно проходят встречи глав стран ЕС. На это ответственным сотрудникам понадобилось меньше минуты.

В самой Британии люди, окутаны символикой своей страны, выходили на улицы и собирались в барах, чтобы отметить этот день. На парламентской площади в Лондоне вечером собрались сотни людей, чтобы отсчитать последние минуты до Brexit.

Впрочем, не все радовались причине сегодняшних "празднований". Для многих британцев это был печальный день - 48% участников референдума, напомним, хотели остаться с ЕС. В Шотландии, которая голосовала против Brexit, правительственный дом подсветили синим и желтым - цветом Евросоюза, а у парламента звучала "Ода радости" - гимн ЕС.

Премьер-министр Борис Джонсон по случаю Brexit устроил вечеринку на Даунинг-стрит для своих министров и советников, из которыми вместе работал над Brexit. Он обратился к нации с заявлением, в котором сказал, что задачей правительства, и его личной задачей, является объединить страну и вести вперед.

"Самое важное, что нужно сказать сегодня вечером, это то, что это не конец, а начало", - отметил он, назвав Brexit "рассветом новой эры".

С 1 февраля Британия не почувствует особых изменений в связи с новым статусом. Ведь по договоренности с ЕС начинается переходный период, в течение которого Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена ​​в институтах Евросоюза.

Переходный период нужен для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям, а Лондон и Брюссель могли договорится о предстоящих торговых отношениях.