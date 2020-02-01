BREXIT ВІДБУВСЯ: БРИТАНІЯ ВИЙШЛА З ЄВРОСОЮЗУ

Більше ніж через три роки після референдуму, 31 січня 2020 року о 23:00 за Грінвічем, Велика Британія офіційно залишила Європейський Союз.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Британія була членом ЄС 47 років, але ухвалила рішення про вихід після того, як в червні 2016 року за це проголосували 52% учасників плебісциту.

Тисячі годин переговорів, зміна прем'єра і дострокові вибори знадобилось королівству для того, щоб уникнути "жорсткого" виходу без жодних домовленостей з ЄС та забезпечити безболісний для економіки та громадян Brexit.

Протягом дня 31 січня європейські лідери висловлювали жаль у зв'язку з втратою Британії та говорили про сподівання на успішне майбутнє для решти членів - 27 держав, що залишились у складі ЄС.

Найвпливовіші лідери блоку, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон, назвали Brexit сумним моментом, переломним для Європи.

В Брюсселі, де розміщені головні інституції ЄС, прапор Британії спустили біля європейських будівель.

Union Jack винесли і з "будинку Європи", де регулярно проходять зустрічі голів країн ЄС. На це відповідальним співробітникам знадобилось менше хвилини.

У самій Британії люди, огорнуті символікою своєї країни, виходили на вулиці та збирались у барах, щоб відзначити цей день. На парламентській площі у Лондоні ввечері зібрались сотні людей, щоб відрахувати останні хвилини до Brexit.

Утім, не всі раділи причині сьогоднішніх "святкувань". Для багатьох британців це був сумний день - 48% учасників референдуму, нагадаємо, хотіли залишитись з ЄС. В Шотландії, яка голосувала проти Brexit, урядовий будинок підсвітили синім та жовтим - кольорами Євросоюзу, а біля парламенту лунала "Ода радості" - гімн ЄС.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон з нагоди Brexit влаштував вечірку на Даунінг-стріт для своїх міністрів та радників, з якими разом працював над Brexit. Він звернувся до нації із заявою, у якій сказав, що завданням уряду, та його особистим завданням, є об'єднати країну і вести вперед.

"Найважливіше, що потрібно сказати сьогодні ввечері, це те, що це не кінець, а початок", - зазначив він, назвавши Brexit "світанком нової ери".

З 1 лютого Британія не відчує особливих змін у зв'язку з новим статусом. Адже за домовленістю з ЄС починається перехідний період, протягом якого Британія продовжить застосовувати закони ЄС, але більше не буде представлена ​​в інституціях Євросоюзу.

Перехідний період потрібний для того, аби громадяни і підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов, а Лондон та Брюссель могли домовитись про майбутні торгові відносини.