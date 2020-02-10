Ирландия: националисты Sinn Féin хотят сформировать правительство без участия крупных партий

В Ирландии глава левой националистической партии Sinn Féin Мэри Лу Макдональд заявила о желании сформировать правительство без участия двух крупных партий, которые на выборах набрали с ней почти одинаковое количество голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По предварительным данным подсчета, Sinn Féin получает 24,5% по сравнению с 22,2% у центристов Fianna Fáil и 20,9% в партии действующего премьера Fine Gael.

Ни одна партия не получит достаточного количества мест для большинства.

Как только станет известно окончательное число мест для каждой партии, лидеры попытаются сформировать коалиционное правительство, чтобы избежать очередных всеобщих выборов.

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Перед выборами и Fine Gael, и Fianna Fáil заявляли, что не будут вступать в коалицию с Sinn Féin.

Лидер Sinn Féin Мэри Лу Макдональд сказала, что она изучает варианты, чтобы увидеть, возможно ли сформировать правительство без Fine Gael и Fianna Fáil.

В воскресенье вечером премьер-министр Ирландии и лидер Fine Gael Лео Варадкар заявил, что формирование правительства будет сложной задачей.

Варадкар назначил досрочные выборы в январе после того, как сделка с традиционным соперником его партии Fianna Fáil, начала разрушаться. У Варадкара не было другого выбора, кроме как объявить голосование.