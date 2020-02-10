Ірландія: націоналісти Sinn Féin хочуть сформувати уряд без участі великих партій

В Ірландії голова лівої націоналістичної партії Sinn Féin Мері Лу Макдональд заявила про бажання сформувати уряд без участі двох великих партій, які на виборах набрали з нею майже однакову кількість голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За попередніми даними підрахунку, Sinn Féin отримує 24,5% в порівнянні з 22,2% у центристів Fianna Fáil і 20,9% у партії чинного прем'єра Fine Gael.

Жодна партія не отримає достатньої кількості місць для більшості.

Як тільки стане відомо остаточне число місць для кожної партії, лідери спробують сформувати коаліційний уряд, щоб уникнути чергових загальних виборів.

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Перед виборами і Fine Gael, і Fianna Fáil заявляли, що не будуть вступати в коаліцію з Sinn Féin.

Лідерка Sinn Féin Мері Лу Макдональд сказала, що вона вивчає варіанти, щоб побачити, чи можливо сформувати уряд без Fine Gael і Fianna Fáil.

У неділю ввечері прем'єр-міністр Ірландії і лідер Fine Gael Лео Варадкар заявив, що формування уряду буде складним завданням.

Варадкар призначив дострокові вибори в січні після того, як угода з традиційним суперником його партії, Fianna Fáil, почала руйнуватися. У Варадкара не було іншого вибору, окрім як оголосити голосування.