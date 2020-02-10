Трамп предложит Конгрессу сокращение внешней помощи США на 21%

Президент США Дональд Трамп предложит сократить миллиарды долларов внешней помощи в своем бюджете на 2021 финансовый год, одновременно добиваясь увеличения средств для противодействия экономическим угрозам со стороны Китая и России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп уже пытался в своем бюджетном предложении в прошлом году сократить иностранную помощь, но столкнулся с резким сопротивлением со стороны Конгресса и не одержал победы.

Его последний бюджет, который будет опубликован в понедельник, является планом его предложений по расходам, которые вряд ли будут приняты, особенно в год выборов.

Трамп стремится сократить иностранную помощь на 21% в предложении, которое предусматривает $ 44,1 млрд в будущем финансовом году по сравнению с $ 55,7 млрд в 2020 финансовом году.

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Согласно новому предложению, объем помощи Украине останется на уровне 2020 года.

Также Трамп будет просить об увеличении финансирования для американской Международной Финансовой Корпорации развития (DFC) до $700 млн по сравнению с $150 млн в предыдущем году.

DFC была создана в значительной степени для противодействия растущему экономическому влиянию Китая.