Импичмент: Трампа оправдали по обоим обвинениям

Верхняя палата Конгресса США завершила судебный процесс против действующего президента США Дональда Трампа, который проходил в рамках процедуры импичмента.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как известно, в декабре Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) вынесла обвинения против Трампа по двум статьям.

По первой из них, 45-го президента США обвинили в злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства к преследованию политических оппонентов Трампа. Во второй статье обвинения говорилось, что Трамп препятствовал Конгрессу в проведении расследования его действий.

По Конституции США, окончательное решение о виновности главы государства выносит Сенат (верхняя палата Конгресса). Изначально было известно, что снять Трампа с поста президента не получится - ведь в сенате он имеет поддержку большинства. В то же время, оставалось интригой то, найдутся ли однопартийцы президента, которые открыто выступят против него.

Как и ожидалось, в среду Сенат окончательно отклонил оба обвинения.

Однако по первому из них один сенатор-республиканец проголосовал против президента. Им стал Митт Ромни от штата Юта. Голоса распределились 52-48 за невиновность Трампа по первому обвинению, 53-47 по второму. Примечательно, что за всю историю США это первый случай, когда сенатор-однопартиец действующего президента поддерживает обвинения против него в рамках процедуры импичмента.

Трамп стал третьим президентом Штатов, яки прошел импичмент до конца и не ушел с должности.

Подробнее о последствиях процесса читайте в статье Импичмент, который выиграл Трамп: почему "украинский кризис" только усилил президента США