В Польше сильным ветром снесло с дороги школьный автобус, 5 детей пострадали

В Великопольском воеводстве Польши произошло ДТП с участием школьного автобуса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В школьном автобусе ехали 23 детей в возрасте от 7 до 14 лет. С ними было двое сопровождающих.

Автобус съехал с дороги, пересек придорожную канаву и остановился на поле. При этом транспортное средство не перевернулось, что позволило избежать большего количества пострадавших.

Как сообщил Анджей Боровяк, представитель пресс-службы полиции Познани, автобус снесло с дороги сильным порывом ветра.

Всего в аварии пострадали пятеро детей. У одного из них сильно травмирована ладонь, у других – незначительные повреждения.