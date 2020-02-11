В Польше сильным ветром снесло с дороги школьный автобус, 5 детей пострадали
Вторник, 11 февраля 2020, 12:26
В Великопольском воеводстве Польши произошло ДТП с участием школьного автобуса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
В школьном автобусе ехали 23 детей в возрасте от 7 до 14 лет. С ними было двое сопровождающих.
Автобус съехал с дороги, пересек придорожную канаву и остановился на поле. При этом транспортное средство не перевернулось, что позволило избежать большего количества пострадавших.
Как сообщил Анджей Боровяк, представитель пресс-службы полиции Познани, автобус снесло с дороги сильным порывом ветра.
Всего в аварии пострадали пятеро детей. У одного из них сильно травмирована ладонь, у других – незначительные повреждения.
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