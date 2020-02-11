У Польщі сильним вітром знесло з дороги шкільний автобус, 5 дітей постраждали

У Великопольському воєводстві Польщі сталася ДТП за участю шкільного автобуса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У шкільному автобусі їхали 23 дитини віком від 7 до 14 років. З ними було двоє супроводжуючих.

Автобус з'їхав з дороги, перетнув придорожню канаву і зупинився на полі. При цьому транспортний засіб не перекинувся, що дозволило уникнути більшої кількості постраждалих.

Як повідомив Анджей Боровяк, представник пресслужби поліції Познані, автобус був знесений з дороги сильним поривом вітру.

Всього в аварії постраждало п'ятеро дітей. В одної дитини сильно травмована долоня, у інших незначні ушкодження.