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Шторм в Европе забрал уже восемь жизней

Вторник, 11 февраля 2020, 18:33

Яростные ветры, с порывами свыше 200 км / ч, достались Корсики, усилив лесной пожар, вспыхнувший на французском острове в ночь на 11 февраля. Число жертв в Европе в результате штормов, которые начались на днях, возросло до 8 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

К борьбе с пожаром привлекли более 300 пожарных, два порта закрыли, а рейсы на Корсику - отменили. Электроэнергии не стало в 2000 домов.

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Буря продолжает бить по другим частям Европы. Поваленные деревья перекрывали дороги и железнодорожные пути на юге Германии и Австрии. Вследствие непогоды жертвы есть в Польше, Швеции, Великобритании, Словении, Германии и Чехии.

В северной Баварии, где было зафиксировано порыв ветра более чем 160 км / ч, шторм создал рекордное количество электроэнергии, подаваемой в немецкую сеть с ветровых турбин, что эквивалентно почти 44 атомным электростанциям.

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