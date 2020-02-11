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Шторм в Европе: ураган переместился в Австрию, жертв стало больше

Вторник, 11 февраля 2020, 12:20

По меньшей мере семь человек погибли в Европе в результате ураганных ветров и сильных дождей, прошедших на днях в ряде стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Вследствие непогоды жертвы есть в Польше, Швеции, Великобритании, Словении, Германии и Чехии. Накануне сообщалось о шести погибших.

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Поваленные деревья продолжали блокировать дороги и железнодорожные пути на юге Германии и Австрии во вторник.

В австрийский город Зальцбург вблизи немецкой границы шторм пришел во вторник. Более 400 пожарных часами работали над тем, чтобы очистить дороги и автомобили от поваленных деревьев. Пострадавших в результате нет.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn, который остановил движение поездов на длинные дистанции в понедельник, объявил о возобновлении большей части перевозок во вторник - за исключением некоторых поездов в южных регионах, которые все еще страдают от сильных порывов ветра.

Школы, закрытые в понедельник, возобновили работу во всех регионах страны во вторник.

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Немецкая метеослужба заявила, что сильный ветер сохранится в значительной части страны во вторник, но эпицентр шторма переместился на юго-восток.

Служба также прогнозирует сильные дожди в большей части страны, а также во Франции и Бельгии.

Как сообщалось, Германия "благодаря" шторму побила рекорд потребления энергии ветра.

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Австрія стихийные бедствия
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