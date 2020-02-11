Німеччина "завдяки" шторму побила рекорд споживання енергії вітру

У Німеччині штормовий буревій "Сабіна" приніс не тільки негативні наслідки, але й позитивні – у царині альтернативної енергетики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Шторм призвів до рекордного виробництва електроенергії вітровими турбінами. Часом в мережу надходило близько 43,7 гігавата енергії вітру, повідомила прессекретар оператора системи передачі Tennet.

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Для порівняння: за даними Інституту економіки енергетики та технологій енергосистеми (IEE) Фраунгофера, в 2018 році в мережу надходило в середньому 18 гігаватів енергії вітру.

Згідно з розрахунками, у період між полуднем неділі і понеділком понад три чверті електроенергії, спожитої в Німеччині, припадало на поновлювані джерела. У минулому році цей обсяг склав близько 43%.

Водночас оператор Amprion зазначив, що "Сабіна" створила проблеми для операторів мереж, оскільки електрика, що подавалась від вітрових турбін, була нерівномірною. А коли пориви вітру були занадто сильними, турбіни відмикалися.