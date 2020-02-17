"Плохому Додону послы мешают": лидеру Молдовы ответили на обвинения послов ЕС

Заместитель председателя парламента Молдовы Михай Попшой жестко раскритиковал отношение Президента Молдовы Игоря Додона к аккредитованным в Кишиневе послам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

На пресс-конференции 17 февраля Попшой охарактеризовал сообщение главы государства на прошлой неделе как "атаку, полностью выходящую за рамки дипломатических обычаев". Также депутат PAS отметил, что несколько человек, которые подали в отставку за коррупционные действия, вернулись на руководящие должности.

"То, что послы симпатизируют кому-то или играют в игру - это серьезное оскорбление послов", - говорит Попшой. "Послы, как и граждане Республики Молдова, знают программу предательства национальных интересов, которую пропагандирует Додон, кремлевскую программу. Большая разница заключается в том, что послы продвигают повестку дня своих стран. А Додон, в отличие от них, продвигает интересы другой страны, с позиции президента", - сказал депутат PAS.

Читайте также Молдова: Додона обвинили в сексизме после заявлений о Санду

Он добавил, что хочет объяснить этот вопрос доступным Додону языком, "к которой он нас немного приучил".

"Я хочу закончить мыслью, которая будет понятна Додону. Господин президент, плохому Додону "послы" мешают", - подытожил Попшой.

На прошлой неделе Додон заявил, что по меньшей мере три-четыре посла стран Европейского Союза, аккредитованные в Республике Молдова, дезинформировали власть в Брюсселе и пытались заблокировать некоторые текущие проекты, поддерживаемые ЕС. Более того, дипломаты "ходили в разные учреждения и говорили, что они не должны давать деньги правительству". Глава государства также заявил, что некоторые послы, аккредитованные в Молдове, будут содействовать интересам партий PAS и PDA.