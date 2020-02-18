ЕС пополнил черный список налоговых гаваней четырьмя странами

Совет ЕС решил пополнить список стран, которые не соблюдают обязательств по налоговому сотрудничеству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение Совета ЕС.

В дополнение к восьми странам, присутствующим в черном списке, в нем отныне появились Каймановы острова, Палау, Панама и Сейшелы.

Эти юрисдикции не осуществили налоговые реформы, которые они обязались провести в согласованный срок, пояснили в Совете ЕС.

Отмечается, что 16 юрисдикций (Антигуа и Барбуда, Армения, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Кабо-Верде, Острова Кука, Кюрасао, Маршалловы Острова, Черногория, Науру, Ниуэ, Сент-Китс и Невис, Вьетнам) сумели осуществить все необходимые реформы для соблюдения принципов ЕС в области эффективного налогового управления раньше согласованного срока и поэтому исключены из списка потенциально проблемных стран.

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"Работа над списком некооперативных налоговых юрисдикций основана на тщательном процессе оценки, мониторинга и диалога примерно с 70 юрисдикциями третьих стран. С тех пор как мы начали эту работу, 49 стран провели необходимые налоговые реформы, чтобы соответствовать критериям ЕС. Это неоспоримый успех", - сказал Здравко Марич, заместитель премьер-министра и министр финансов Хорватии, которая председательствует в Совете ЕС.

Перечень некооперативных налоговых юрисдикций, который является частью внешней стратегии ЕС в области налогообложения, определенной Советом, призван внести вклад в текущие усилия по содействию эффективному налоговому управлению во всем мире. Он был впервые создан в декабре 2017 года.