ЄС поповнив чорний список податкових гаваней чотирма країнами

Рада ЄС вирішила поповнити перелік країн, які не дотримуються зобов’язань з податкової співпраці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Ради ЄС.

На додачу до восьми країн, присутніх у чорному списку, в ньому відтепер з’явилися Кайманові острови, Палау, Панама та Сейшели.

Ці юрисдикції не здійснили податкові реформи, які вони зобов'язалися провести до узгодженого терміну, пояснили в Раді ЄС.

Зазначається, що 16 юрисдикцій (Антигуа і Барбуда, Вірменія, Багамські Острови, Барбадос, Беліз, Бермудські острови, Британські Віргінські острови, Кабо-Верде, Острови Кука, Кюрасао, Маршаллові Острови, Чорногорія, Науру, Ніуе, Сент-Кітс і Невіс, В'єтнам) зуміли здійснити всі необхідні реформи для дотримання принципів ЄС в області ефективного податкового управління раніше узгодженого терміну і тому виключені з переліку потенційно проблемних країн.

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"Робота над списком некооперативних податкових юрисдикцій заснована на ретельному процесі оцінки, моніторингу та діалогу з приблизно 70 юрисдикціями третіх країн. Відтоді як ми почали цю роботу, 49 країн провели необхідні податкові реформи, щоб відповідати критеріям ЄС. Це незаперечний успіх" - сказав Здравко Марич, заступник прем'єр-міністра та міністр фінансів Хорватії, яка головує у Раді ЄС.

Перелік некооперативних податкових юрисдикцій, який є частиною зовнішньої стратегії ЄС в області оподаткування, визначеної Радою, покликаний внести вклад в поточні зусилля щодо сприяння ефективному податковому управлінню в усьому світі. Він був вперше створений в грудні 2017 року.